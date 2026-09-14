У кого из советских генсеков была самая высокая зарплата и сколько это было бы сегодня

Зарплаты руководителей СССР часто выглядят удивительно скромно по сравнению с доходами современных глав государств и топ-менеджеров.
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Заказная статья. Виктор
интересно получается , у Сталина самая высокая зарплата , а бриллиантов нет, золота -нет , денежных накоплений -нет . и по свидетельствам очевидцев носки штопаные . так где эти миллионы , автор ?
Конечно же даже оценивая официальные выплаты руководителей через среднемесячные доходы граждан, это будет лишь приблизительная оценка уровня финансового расслоения. Уровень материального обеспечения при системе "партийно-ведомственных" льгот и возможностей обеспечения в "закрытых распределителях" учесть невозможно.
А выезд за рубеж с покупками и продажей приобретённого (через комиссионные магазины или как-то ещё) - это тоже отдельная "статья доходов".
Кручу верчу народ запутать хочу. Дочка Брежнева занималась коллекционированием бриллиантов. Аппетиты растут. Жена Горбачева скупала брендовые бутики в Англии. Дочка Ельцина приватизировала "Аэрофлот" и ещё множество заводов и параходов. КАПИТАЛИЗМ пришел. Им нуворишам далеко до Святого Царя Батюшки. Он имел годовой доход в современных рублях 600 миллиардов рублей.
Всю правду о "зарплатах" наших главных никто не скажет. Но все знают. И тут же расскажут как народу морочили головы. Правда, эти "все" уже старики. Они жили в то время. И знают как маскировались доходы чиновников и партийных и советских.
Покажите мне чинушу с таким доходом? У них миллиарды по сусекам распиханы, хорошо хоть начали их потихоньку отлавливать, но все заканчивается легкой трепкой по головке. Будут воровать в других местах. Это ж не телефон спереть, за который можно лет на пять присесть