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У кого из советских генсеков была самая высокая зарплата и сколько это было бы сегодня

У кого из советских генсеков была самая высокая зарплата и сколько это было бы сегодня

Зарплаты руководителей СССР часто выглядят удивительно скромно по сравнению с доходами современных глав государств и топ-менеджеров.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя sergo galin
sergo galin

интересно получается , у Сталина самая высокая зарплата , а бриллиантов нет, золота -нет , денежных накоплений -нет . и по свидетельствам очевидцев носки штопаные . так где эти миллионы , автор ?

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Конечно же даже оценивая официальные выплаты руководителей через среднемесячные доходы граждан, это будет лишь приблизительная оценка уровня финансового расслоения. Уровень материального обеспечения при системе "партийно-ведомственных" льгот и возможностей обеспечения в "закрытых распределителях" учесть невозможно.
А выезд за рубеж с покупками и продажей приобретённого (через комиссионные магазины или как-то ещё) - это тоже отдельная "статья доходов".

Профиль пользователя Александр Ляхов
Александр Ляхов

Кручу верчу народ запутать хочу. Дочка Брежнева занималась коллекционированием бриллиантов. Аппетиты растут. Жена Горбачева скупала брендовые бутики в Англии. Дочка Ельцина приватизировала "Аэрофлот" и ещё множество заводов и параходов. КАПИТАЛИЗМ пришел. Им нуворишам далеко до Святого Царя Батюшки. Он имел годовой доход в современных рублях 600 миллиардов рублей.

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Всю правду о "зарплатах" наших главных никто не скажет. Но все знают. И тут же расскажут как народу морочили головы. Правда, эти "все" уже старики. Они жили в то время. И знают как маскировались доходы чиновников и партийных и советских.

Профиль пользователя Светлана
Светлана

Покажите мне чинушу с таким доходом? У них миллиарды по сусекам распиханы, хорошо хоть начали их потихоньку отлавливать, но все заканчивается легкой трепкой по головке. Будут воровать в других местах. Это ж не телефон спереть, за который можно лет на пять присесть