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Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и создал новый Freelander 8 совместно с Chery: продажи стартуют 19 сентября

Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и создал новый Freelander 8 совместно с Chery: продажи стартуют 19 сентября

Большой гибридный SUV получил 818 л.с., полный привод с тремя блокировками и запас хода на электротяге до 310 км Chery Jaguar Land Rover объявила о начале поставок Freelander 8 в Китае с 19 сентября.

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