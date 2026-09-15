Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и создал новый Freelander 8 совместно с Chery: продажи стартуют 19 сентября

Большой гибридный SUV получил 818 л.с., полный привод с тремя блокировками и запас хода на электротяге до 310 км Chery Jaguar Land Rover объявила о начале поставок Freelander 8 в Китае с 19 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым