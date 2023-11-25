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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Молодежный итоговый турнир ATP. Фис и Штрикер попали в одну группу, Ван Аш и Микельсен – в другую

В Милане прошла жеребьевка молодежного итогового турнира ATP. В Зеленую группу попали Артур Фис, Доминик Штрикер, Флавио Коболли и Лука Нарди.

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