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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Роспотребнадзор: Кытайда метапневмовирус таралуга бәйле вәзгыять контрольдә тотыла

Кытайда метапневмовирус белән авыру очраклары артуга бәйле вәзгыять күзәтү һәм контрольдә тотыла. Бу хакта Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең (Роспотребнадзор) матбугат хезмәте хәбәр итте, дип яза РИА Новости.

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