Роспотребнадзор: Кытайда метапневмовирус таралуга бәйле вәзгыять контрольдә тотыла

Кытайда метапневмовирус белән авыру очраклары артуга бәйле вәзгыять күзәтү һәм контрольдә тотыла. Бу хакта Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең (Роспотребнадзор) матбугат хезмәте хәбәр итте, дип яза РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии