В Северной Корее призвали США отказаться от агрессивных намерений

Министерства обороны Северной Кореи сообщило, что последовательный отказ Соединенных Штатов от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности.
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