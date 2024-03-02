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Когда уже службы доставки сделают платную опцию "Заодно вынести мусор"?

Когда уже службы доставки сделают платную опцию "Заодно вынести мусор"?

По правилам этикета мясо надо запивать красным вином, рыбу - белым, а плавленый сырок - водкой. - Ты знаешь, что такое «женский рай»?- Что?- Это много-много магазинов, по которым можно ходить, смотреть, примерять и покупать всю вечную жизнь, никогда не уставая, и водить за собой мужа.

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