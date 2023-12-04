«Мир будет разделен на два лагеря»: какими могут быть контуры нового миропорядка в ближайшие годы

Делать какие-либо политические прогнозы – занятие не только неблагодарное, но и достаточно непростое, поскольку, как справедливо отмечали американцы Филип Тетлок и Дэн Гарднер в своей книге «Думай медленно – предсказывай точно», прогнозирование XXI века порою очень сильно смахивает на медицину XIX столетия.
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