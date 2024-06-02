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"ЗДЕСЬ ГОРАЗДО ЖАРЧЕ": РУССКИЕ ВСТУПИЛИ В БОЙ С БАХМУТСКОЙ "ЭЛИТОЙ", ЭТО ТРАГЕДИЯ ВСУ - ИСТОЧНИК

"ЗДЕСЬ ГОРАЗДО ЖАРЧЕ": РУССКИЕ ВСТУПИЛИ В БОЙ С БАХМУТСКОЙ "ЭЛИТОЙ", ЭТО ТРАГЕДИЯ ВСУ - ИСТОЧНИК

Перегруппировка войск противника на Харьковском направлении привела к тому, что в бой забросили так называемую бахмутскую "элитную" бригаду ВСУ.

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