Экипажи подводных лодок проходят подготовку на береговом тренировочном комплексе «Клён-85» в Учебном центре подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору

Тренировочный комплекс «Клён-85» предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки.
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