Представлены российские смарт-часы Neyrox Pro с мониторингом нейрокилокалор...

Представлены российские смарт-часы Neyrox Pro с мониторингом нейрокилокалорий и сахара в кровиРоссийская компания «НейроТехнолоджи» продемонстрировала на конференции ЦИПР 2025 серийный вариант трекера состояния здоровья Neyrox Pro.
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