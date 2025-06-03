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**Представлены российские смарт-часы Neyrox Pro с мониторингом нейрокилокалор...

Представлены российские смарт-часы Neyrox Pro с мониторингом нейрокилокалорий и сахара в кровиРоссийская компания «НейроТехнолоджи» продемонстрировала на конференции ЦИПР 2025 серийный вариант трекера состояния здоровья Neyrox Pro.

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