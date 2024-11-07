В Спасском районе Татарстана захоронили останки 52-х погибших воинов Гражданской войны

Церемония захоронения останков бойцов Гражданской войны прошла в селе Измери Спасского района. Более 100 лет прошло с тех страшных событий, но именно здесь, в пойме реки Актай, близ упомянутого поселка, до сих пор находят останки бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии