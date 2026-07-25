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Царьград

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Крупный склад с боеприпасами рванул в жилом секторе. Разрушены десятки домов, а власти срочно "заметают следы"

Крупный склад с боеприпасами рванул в жилом секторе. Разрушены десятки домов, а власти срочно "заметают следы"

Крупный склад боеприпасов и ракет для РСЗО "Град" взорвался в жилом секторе, разрушив множество домов.

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