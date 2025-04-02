Неожиданным прогнозом по здоровью Тиграна Кеосаяна поделились врачи

По словам специалистов, выход режиссера из комы может сопровождаться различными осложнениями, в наиболее тяжелом случае вероятна смерть мозга Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже третий месяц.
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