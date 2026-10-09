По заводу в день.

Россия — страна контрастов: в одном кадре — старое и новое, масштаб и деталь, шум и тишина. У нас на одной улице запросто соседствуют заводы, которые десятилетиями тянут экономику вперёд, и совсем новые производства — они как будто подхватывают тот же ритм и продолжают общее дело.