Нож в спину Путина. Элита готова согласится на позорные условия Трампа по заморозке СВО: Блокнот

Обозреватель издания «Блокнот» Алексей Напылов предупредил, что в стане российской элиты зреет заговор и все больше признаков того, что мечтающие вернуть все «как было до 2022-го» или даже «до 2014-го» представители российской элиты готовы действовать.
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