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МОСИНФОРМ

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Часть автобусных маршрутов в восьми округах изменится в столице с 17 октября

Часть автобусных маршрутов в восьми округах изменится в столице с 17 октября

В восьми округах столицы 17 октября скорректируют семь маршрутов наземного транспорта. Изменения охватят около 14 районов.

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