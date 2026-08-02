RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Трамп сделал репост приглашения посетить Сербию: реакция Белграда

Трамп сделал репост приглашения посетить Сербию: реакция Белграда

Президент США Дональд Трамп сделал репост фотографии с приглашением посетить Сербию. Снимок был опубликован на странице его спецпосланника Ричарда Гренелла, а сам репост появился на странице Трампа в социальной сети Truth Social.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии