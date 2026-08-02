Трамп сделал репост приглашения посетить Сербию: реакция Белграда

Президент США Дональд Трамп сделал репост фотографии с приглашением посетить Сербию. Снимок был опубликован на странице его спецпосланника Ричарда Гренелла, а сам репост появился на странице Трампа в социальной сети Truth Social.
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