Всё над путём: воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

Воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с БПЛА. Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые устанавливаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства РЭБ.