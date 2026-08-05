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Происшествия

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В Новосибирской области сотрудники отделения по вопросам миграции восстановили правовой статус жительницы Татарского района 

Сотрудниками отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» успешно завершен сложный случай восстановления правового статуса 41-летней жительницы города Татарска Марины Александровны Ветровой.

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