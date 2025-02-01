Ефимов: по 11 утверждённым в декабре проектам КРТ реорганизуют 60 га участков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках 11 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) будут реорганизованы участки, общая площадь которых превышает 60 га.
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