Дополнительные валютные поступления от поставок российского дизельного топлива могут способствовать укреплению рубля, однако пока рано говорить об устойчивости этого процесса, рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с KP.