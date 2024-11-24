Пророчества Феофана: Как древние предсказания подтверждаются в современности и ведут Россию к возрождению Юлия ЧелкановаФеофан Затворник, один из самых известных русских святых и пророков, оставил после себя множество предсказаний, которые с течением времени вызывают все больший интерес.