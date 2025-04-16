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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Исследование Honor: из-за распространения дипфейков работодатели изменят спос...

Исследование Honor: из-за распространения дипфейков работодатели изменят спос...

Исследование Honor: из-за распространения дипфейков работодатели изменят способ проведения онлайн-собеседованийПоступивший в продажу в России в апреле смартфон Honor Magic 7 получил поддержку целого ряда ИИ-технологий, включая функцию распознавания дипфейков для защиты от новых видов мошенничества при видеозвонках.

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