Исследование Honor: из-за распространения дипфейков работодатели изменят спос...

Исследование Honor: из-за распространения дипфейков работодатели изменят способ проведения онлайн-собеседованийПоступивший в продажу в России в апреле смартфон Honor Magic 7 получил поддержку целого ряда ИИ-технологий, включая функцию распознавания дипфейков для защиты от новых видов мошенничества при видеозвонках.