У Трусовой – «Нас бьют, мы летаем», у Петросян – танго, у Акатьевой – «Адмирал»: вся музыка к произвольным программам у женщин

Алина Горбачева – OST «Джеймс Бонд»: Writing’s on the Wall от Writings on the Wall, The World Is Not Enough от Garbage Анна Фролова – Macavity от Taylor Swift, Cats: Memory (Movie Trailer Version) от Geek Music Аделия Петросян – Nocturne No.
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