В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в бетонный столб, есть пострадавшие

По предварительной информации, в транспорте находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и местный водительВ Турции автобус с российскими и белорусскими туристами, которых везли в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб.
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