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Спички - не игрушка

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Украина стала для Трампа подводной лодкой: никуда он не денется

Украина стала для Трампа подводной лодкой: никуда он не денется

Дональд Трамп заявил о готовности поддерживать мирные переговоры по Украине до конца этой недели. В Белом доме ждут ответа России по дальнейшему перемирию, энергетическая часть которого истекла в четверг.

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