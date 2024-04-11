В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав граждан в Самарской области

Следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по публикации СМИ о том, что в городе Самаре здание используется как нелегальная гостиница для мигрантов, которые совершают противоправные действия в отношении местных жителей.
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