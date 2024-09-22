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Царьград

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Не ради лампасов: Для новых русских офицеров нужна новая мотивация

Не ради лампасов: Для новых русских офицеров нужна новая мотивация

Русские бойцы обсуждают снижение числа желающих поступать в военные вузы. В чём же причина?В этом году количество желающих поступить в военные вузы России сократилось.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Всякую дурь по поводу Армии не выносите. Все да наоборот.
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