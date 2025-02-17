На борт военного самолета подняли икону Богородицы и мощи святых

В Рязанской епархии рассказали о причинах воздушного рейса с мощами икон из Богословского монастыря. Инициатива пришла от солдат, которые часто обращаются к Богу и святым за поддержкой в трудных ситуациях.
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