Президент «Фенербахче» раскритиковал «Анадолу Эфес», который проголосовал за отмену результатов матчей российских клубов

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал недавнее решение клубов Евролиги аннулировать результаты матчей российских клубов в турнирной таблице и раскритиковал позицию «Анадолу Эфеса», который проголосовал против того, чтобы итоговое положение определялось по проценту побед, как в НБА.

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