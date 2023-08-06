В Сирии террористы впервые за несколько лет атаковали армейскую автоколонну с топливом

На шоссе Саламия-Ракка в районе города Итрия террористами ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) было совершено нападение на колонну автоцистерн, следовавшую в сопровождении сирийских военных.
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