Архангельский параход-колёсник «Н. В. Гоголь» откроет навигацию 25 мая

В программе каждого рейса будет двухчасовая прогулка по Северной Двине, радиоэкскурсия «Архангельск — город над Двиной», музыкальная программаПервые рейсы состоятся 25 — 26 мая, сообщили в пресс-службе администрации столицы Поморья.
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