🦙 В Симферопольском зооуголке пополнение: там поселилась лама по кличке Глория Она уже освоилась в своём новом доме и чувствует себя прекрасно.
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🦙 В Симферопольском зооуголке пополнение: там поселилась лама по кличке Глория Она уже освоилась в своём новом доме и чувствует себя прекрасно.