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Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

Тревожность стала одним из самых распространенных нейропсихиатрических расстройств современности, рассказал профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Юрий Сиволап.

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