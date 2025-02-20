Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

Тревожность стала одним из самых распространенных нейропсихиатрических расстройств современности, рассказал профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Юрий Сиволап.
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