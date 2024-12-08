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СССР-Россия

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Корабль "Симферополь" накрыт в Одессе, смертники за рулём поддельных установок "Хаймарс", в Сирии уничтожены 3000 боевиков: Горячая сводка СВО

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Комментарии
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Иван Ураганов
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14 час.
Леонид Никулин
кто  то видит что должна наша армия..да не должна она никому кроме своей Родины и не должна тупо умирать за продажные и трусливые режимы..сейчас главная задача -работа нашей разведки и дипломатов!!!
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9 час.
саша дмитренко
асад  уже  сбежал! теперь  разделом  сирии  займутся  дипломаты,,,а  эти,,,,там  смесь  разных  группировок,готовых  резать  друг друга,,америка  похоже  не  полезет,делить  будем  с  израилем,турками,ираном,, возможно  оставим  пару  провинций  под  своим  контролем
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14 сек.

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