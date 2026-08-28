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За рулем

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С владельцев сети АЗС «Трасса» спросили из–за слишком высокого ценника

С владельцев сети АЗС «Трасса» спросили из–за слишком высокого ценника

Как сообщили в областном УФАС, анализ показал, что компания «Евротранс» (владеет сетью автозаправочных станций «Трасса») необоснованно завышала цены на АИ-92, АИ-95 и солярку, что привело к серьезному ценовому дисбалансу по сравнению с другими игроками рынка.

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