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Каземиро забил 1-й гол за «Интер Майами» – в 9-м матче

Каземиро забил первый гол за « Интер Майами » Хавбек открыл счет в матче МЛС с «Монреалем» (7:1), отличившись в 9-й игре за флоридский клуб.

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