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Трутнев: зеленый свет мосту на Сахалин даст только президент

Трутнев: зеленый свет мосту на Сахалин даст только президент

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал перспективы возведения мостового перехода на Сахалин.

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