Оружие средневековых фантазёров Боевая машина идёт на штурм замка. Кадр из кинофильма «Кровь и плоть» (1985) «…прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство.
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