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Курские новости

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След иностранных инструкторов в минных полях обнаружили в Курской области

След иностранных инструкторов в минных полях обнаружили в Курской области

Разминирование освобожденных территорий Курской области обнажает новые, тревожные факты. Командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат заявил РИА Новости о вероятном участии иностранных инструкторов в минировании населенных пунктов украинскими военными.

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