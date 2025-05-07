Разминирование освобожденных территорий Курской области обнажает новые, тревожные факты. Командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат заявил РИА Новости о вероятном участии иностранных инструкторов в минировании населенных пунктов украинскими военными.
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