Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

И рисунки сгенерированы нейросетью (явно западного производства), и фактов никаких не приводиться. Действительно зачем? Где статистика преступности среди россиян и "приезжих". Кстати "приезжими" обзываются приехавшие из других регионов России. И медкомиссии все мигранты проходят в обязательном порядке, уже не один десяток лет. На этом, кстати, неплохо зарабатывают назначенные эти справки выдавать медучреждения. В итоге: какой только бред не придумаешь, для отвлечения народа перед выборами, от действительно важных тем. Такие как нищенские пенсии или катастрофическое падение рождаемости.

Профиль пользователя Юрий Белов
Юрий Беловизменено

Вот НИ ОДНОГО цензурного слова не приходит на ум для коммента этой статьи ! Ети его мать ! - что ж вы делали господа депутаты ВСЕ ЭТИ ГОДЫ , когда неконтролируемые полчища мигров заполоняли РФ ???!!! Когда МИЛЛИОНЫ уже легализовались и пожирая бюджет искренне ненавидят и государство , и Законы , и граждан приютившей их Страны ! Очнулись ?! А что прикажете делать с уже проникшими и творящими тут       беспредел ???!!!

Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

Какой процент голосовавших -и полный список в СМИ тех кто проголосовал против или воздержался-мы запомним что бы знать за кого голосовать на выборах в Государственную Дума нового созыва!