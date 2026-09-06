В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.
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Депутатам не трепаться надо перед выборами, а ПРИНИМАТЬ ЭТИ ЗАКОНЫ! Но что могут набранные в Думу роднины и подобные вышедшие в тираж спортсмены и скоморохи?
Читаешь про депутатов и становится страшно. Как называется страна, в которой они спят?
И рисунки сгенерированы нейросетью (явно западного производства), и фактов никаких не приводиться. Действительно зачем? Где статистика преступности среди россиян и "приезжих". Кстати "приезжими" обзываются приехавшие из других регионов России. И медкомиссии все мигранты проходят в обязательном порядке, уже не один десяток лет. На этом, кстати, неплохо зарабатывают назначенные эти справки выдавать медучреждения. В итоге: какой только бред не придумаешь, для отвлечения народа перед выборами, от действительно важных тем. Такие как нищенские пенсии или катастрофическое падение рождаемости.
Вот НИ ОДНОГО цензурного слова не приходит на ум для коммента этой статьи ! Ети его мать ! - что ж вы делали господа депутаты ВСЕ ЭТИ ГОДЫ , когда неконтролируемые полчища мигров заполоняли РФ ???!!! Когда МИЛЛИОНЫ уже легализовались и пожирая бюджет искренне ненавидят и государство , и Законы , и граждан приютившей их Страны ! Очнулись ?! А что прикажете делать с уже проникшими и творящими тут беспредел ???!!!
а кто еще верит лживой партии. которая имеет двойное гражданства и работает на запад. кто еще в сказки верит..
Какой процент голосовавших -и полный список в СМИ тех кто проголосовал против или воздержался-мы запомним что бы знать за кого голосовать на выборах в Государственную Дума нового созыва!
в госдуме ПРИНЯЛИ полный запрет на ввоз .так должно звучать