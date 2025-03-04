В РПЦ выступили за введение выходных на Пасху

В России стоит сделать Пасху официальным выходным днем из-за глубоких исторических корней праздника. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в беседе с «РИА Новости».
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