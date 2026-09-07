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Известная барнаульская гостиница выплатит крупный "пожарный" ущерб владелице солярия

Известная барнаульская гостиница выплатит крупный "пожарный" ущерб владелице солярия

Гостиницу "Турист" в центре Барнаула обязали выплатить 3,7 млн рублей местной бизнес-леди. Такую сумму взыскала владелица солярия, чье имущество серьезно пострадало из-за пожара.

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