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Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на трёх направлениях

Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на трёх направлениях

Военный эксперт, отставной подполковник Луганской Народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, рассказал, что в настоящее время боевики ВСУ «стягивают» свою артиллерию на трех направлениях — донецком, краснолиманском и авдеевском.

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