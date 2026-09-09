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У прилетевшего из Вьетнама барнаульца изъяли 17 кораллов

У прилетевшего из Вьетнама барнаульца изъяли 17 кораллов

Дальнейшую судьбу изъятых у туриста кораллов определит суд Алтайские таможенники обнаружили в багаже туриста, прилетевшего из Вьетнама, 17 фрагментов кораллов общим весом более 150 граммов.

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