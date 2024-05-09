Венгрия и Китай по итогам переговоров первых лиц подписали 18 соглашений

Венгрия и Китай подписали 18 соглашений о сотрудничестве в сферах железнодорожной и электромобильной промышленности, в области использования ядерной энергии и других, заявил 9 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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