Децентрализованный блокчейн Cronos заключает партнерство с TokenPost Korea

Компания Cronos объявила о начале стратегического исследовательского партнёрства с TokenPost Korea — ведущей южнокорейской медиа-платформой, специализирующейся на новостях и аналитике в сфере блокчейна и цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии