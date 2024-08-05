Посольство РФ в Нигерии опровергло российскую причастность к протестам

Россия не вмешивается во внутренние дела Нигерии, заявило посольство РФ в Абудже, комментируя сообщения в нигерийских СМИ о появлении российских флагов у протестующих в северных штатах страны, 5 августа в Telegram-канале посольства.
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