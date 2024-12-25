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Винисиус посетил матч НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» и поменялся футболками с Хартом

Винисиус посетил матч НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» и поменялся футболками с Хартом

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор побывал в США, где посетил матч регулярного чемпионата НБА.Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор побывал в США, где посетил матч регулярного чемпионата НБА.

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