Ethereum оказался перед ключевым уровнем накануне решения ФРС

Ethereum торговался около $2517 15 сентября, оставаясь ниже зоны сопротивления $2550–2660. За предыдущий месяц ETH прибавил более 30%, однако дальнейшее движение оказалось зависимым от нескольких важных факторов, включая голосование по CLARITY Act и решение Федеральной резервной системы по ставке.
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