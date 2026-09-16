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Ethereum оказался перед ключевым уровнем накануне решения ФРС

Ethereum оказался перед ключевым уровнем накануне решения ФРС

Ethereum торговался около $2517 15 сентября, оставаясь ниже зоны сопротивления $2550–2660. За предыдущий месяц ETH прибавил более 30%, однако дальнейшее движение оказалось зависимым от нескольких важных факторов, включая голосование по CLARITY Act и решение Федеральной резервной системы по ставке.

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